Dos Mares Hydroelectric Plant

Fiche récapitulative
BONTEX SA
The project consists of the construction and operation of a cascade of three run-of-river power plants with a total installed capacity of 115 MW, located in the province of Chiriqui in Panamá.
Contribution (i) to support EU presence in Latin America through Foreign Direct Investment and (ii) to the economic development of Panamá through improved electricity supply from a renewable source.
The project, if located within the EU, would fall under Annex 2 of the EIA directive. As required by the national law the promoters have conducted an EIA, including public consultation, for each of the three power plants according to which the project does not generate any major negative social or environmental impact; nevertheless mitigation measures have been put in place including the plantation of 20 ha of mixed forest. During appraisal the need for a cumulative environmental assessment shall be verified.
The procurement of the project is not required to follow public procurement procedures since, under the Bank’s Guide to Procurement, the concession has been obtained through a sufficiently open and objective procedure, which is not considered to have provided any special or exclusive right in obtaining the water concession.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.