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DOS MARES HYDROELECTRIC PLANT

Signature(s)

Montant
140 939 149 €
Pays
Secteur(s)
Panama : 140 939 149 €
Énergie : 140 939 149 €
Date(s) de signature
27/10/2009 : 140 939 149 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 janvier 2009
Statut
Référence
Signé | 27/10/2009
20080581
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Dos Mares Hydroelectric Plant
ALTERNEGY SA
BONTEX SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 170 million.
EUR 340 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction and operation of a cascade of three run-of-river power plants with a total installed capacity of 115 MW, located in the province of Chiriqui in Panamá.

Contribution (i) to support EU presence in Latin America through Foreign Direct Investment and (ii) to the economic development of Panamá through improved electricity supply from a renewable source.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project, if located within the EU, would fall under Annex 2 of the EIA directive. As required by the national law the promoters have conducted an EIA, including public consultation, for each of the three power plants according to which the project does not generate any major negative social or environmental impact; nevertheless mitigation measures have been put in place including the plantation of 20 ha of mixed forest. During appraisal the need for a cumulative environmental assessment shall be verified.

The procurement of the project is not required to follow public procurement procedures since, under the Bank’s Guide to Procurement, the concession has been obtained through a sufficiently open and objective procedure, which is not considered to have provided any special or exclusive right in obtaining the water concession.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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