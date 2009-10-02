WATER AND SANITATION RS

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Fiche récapitulative
The project concerns the construction and rehabilitation of water supply and sanitation infrastructure in municipalities throughout the Republika Srpska of Bosnia and Herzegovina.
The project purpose is the protection of public health and the environment from water pollution, while maintaining a balanced development of water supply and sanitation as well as safeguarding the financial and operational viability of the water companies.
The project is strongly environmentally driven, with a strong public health impact. The investments will contribute to meeting Bosnia and Herzegovina’s needs in relation to future compliance with the EU Urban Waste Water Treatment directive and Drinking Water Directive. Several of the investments rank highly in terms of overall impact on public water supplies and bathing waters.
The promoter will have to ensure satisfactory application of the Bank’s Guide to Procurement and relevant EU rules, which will require international tendering, including publication in the OJEC, for large contracts.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.