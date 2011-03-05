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SEYCHELLES SUBMARINE CABLE PROJECT

Signature(s)

Montant (.*)
11 915 984 €
Pays
Secteur(s)
Seychelles : 8 000 000 €
Télécom : 11 915 984 €
Date(s) de signature
4/03/2011 : 3 915 984 €
5/03/2011 : 8 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 3 915 984 € fourni par EU-AFRICA INFRASTRUCTURE TRUST FUND
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 avril 2011
Statut
Référence
Signé | 05/03/2011
20080549
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Seychelles Submarine Cable Project

Seychelles Cable System Company

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to USD equivalent of EUR 8 million
USD 35 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project entails installation and operation of a submarine fibre optic cable connecting the Seychelles internationally.

The deployment of this submarine fibre-optic cable would result in the development of international telecom transmission capacity to Seychelles. The cable would drastically increase the available capacity to the country, further enabling provisioning of bundled and innovative services such as e-healthcare and e-learning solutions – ones that are critical for distant locations such as Seychelles. The resulting improvements carry also other benefits such as creating favourable business environment. Accordingly, the project would result in a wide range of socioeconomic benefits to the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Telecommunication and specifically submarine cable projects are not specifically listed in EU Directive 97/11/EC as requiring Environmental Impact Assessment (EIA). The conclusion of an ESIAS prepared for the promoter is that with the application of standard mitigation measures and industry best practices in the project design and implementation plans the Project will have a high level of environmental and social acceptability.

The comparison among the various technical options open to the project and the procurement procedures followed by the promoter for the award of the main contract will be assessed during the appraisal. The EIB will insure that procurement decisions taken are in the best interest of the project and in respect of legal conditions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Photogallery

The project entails the installation and operation of the first submarine fibre optic cable for the international connections of the Seychelles. The Seychelles to East Africa Submarine (SEAS) cable, with a 1 930 km length, will be deployed from the Mahé Island in Seychelles to the existing Eastern Africa Submarine Cable System in Tanzania
Seychelles Submarine Cable Project
©To be defined
The project entails the installation and operation of the first submarine fibre optic cable for the international connections of the Seychelles. The Seychelles to East Africa Submarine (SEAS) cable, with a 1 930 km length, will be deployed from the Mahé Island in Seychelles to the existing Eastern Africa Submarine Cable System in Tanzania
Seychelles Submarine Cable Project
©Seychelles Cable System Company

Informations et observations générales

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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