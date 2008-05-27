PORT DE TANGER MED II-INFRASTRUCTURES

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Fiche récapitulative
Tanger Med Port Authority (TMPA), a subsidiary of TMSA, Tanger Méditerranée Special Agency (TMSA), a fully state-owned company.
The project consists of the infrastructure of the Tanger Med II port, a major expansion of Tanger Med port complex. The project facilities will include two new breakwaters and two new container terminals, with an additional capacity of 5 m TEUs p.a.
Raising the total Tanger Med Port’s capacity to 8 million TEUs and making it the largest transhipment port around the Mediterranean Sea.
If within the EU, the Project would fall under Annex I of the EIA Directive and would require a full EIA. Following an integrated environmental impact study (EIS) covering the whole Tanger Méditerranée programme, an EIA process in accordance with Moroccan legislation has been carried out, including preparation of an environmental impact study and management plan. The final environmental consent has yet to be issued. Information and communication meetings were held at institutional level with the main project stakeholders.
EIA process, biodiversity assessment requirements, social impact; environmental/social mitigating measures and public consultation will be checked during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement. The project procurement plan and procedures will be reviewed during appraisal.
The project will facilitate traffic flows between the Mediterranean region and markets on both sides of the Atlantic and Asia. It will also provide additional capacity for Moroccan international trade and will foster local economic development. By providing maritime transport infrastructure, the project will contribute to FEMIP objective to create an enabling environment for the development of the private sector.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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