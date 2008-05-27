PORT DE TANGER MED II-INFRASTRUCTURES

If within the EU, the Project would fall under Annex I of the EIA Directive and would require a full EIA. Following an integrated environmental impact study (EIS) covering the whole Tanger Méditerranée programme, an EIA process in accordance with Moroccan legislation has been carried out, including preparation of an environmental impact study and management plan. The final environmental consent has yet to be issued. Information and communication meetings were held at institutional level with the main project stakeholders.

EIA process, biodiversity assessment requirements, social impact; environmental/social mitigating measures and public consultation will be checked during appraisal.