EBS-Heizkraftwerk Spremberg

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Fiche récapitulative
W. Hamburger GmbH
The project comprises the construction, commissioning and operation of combined heat and power plant (CHP, thermal capacity of 110 MW) to be fuelled by refuse derived fuel (RDF, up to 240 kt/year) . The plant will supply electricity and heat to a paper mill.
The project will develop new generation capacity in a convergence area (100% stricto sensu). This CHP will burn municipal waste previously sent to landfill and therefore will be eligible under the Natural Resources Management criteria. The project contributes to security of supply as it will displace generation from fossil fuels. The project is thus eligible for financing under the Treaty of the European Community, Article 267 a) Economic and Social Cohesion and c) Common Interest. The financing of this project would contribute to the EIB’s lending priority policy on convergence regions, natural waste management, security and diversification of internal supply.
The project is to be considered a waste incinerator for the purposes of application of the EIA Directive (85/337/EEC, amended 97/11/EC and 2003/35/EC), therefore it falls under Annex I item 10 (capacity greater than 100 tons per day) requiring the execution of an EIA. According to the information provided by the promoter an EIA has indeed been conducted, an EIS has been carried out and the final approval is expected by December 2008. It is also expected that the facility will comply with the emission limits of Directive 2000/76/EC (incineration of waste Directive).
The promoter does not enjoy any exclusive or special rights in the sense of the Utilities Directive 2004/17/EC to perform its activity. Thus the project is not subject to public procurement procedures. The procurement processes of the project are ongoing and will be reviewed during the appraisal. In particular, the Bank will verify that suitable procurement procedures have been followed ensuring an appropriate selection of works, goods and services at competitive prices and that contracts have been or are being negotiated impartially and in accord with the project’s best interests.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.