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SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR

Signature(s)

Montant
345 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 345 000 000 €
Transports : 345 000 000 €
Date(s) de signature
28/04/2010 : 45 000 000 €
28/04/2010 : 300 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
20 janvier 2010
Statut
Référence
Signé | 28/04/2010
20080510
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Subconcessão do Pinhal Interior

Estradas de Portugal, S.A.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 345 million.
Currently estimated at EUR 690 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the construction of 47km of new 2x2 motorway, widening of 13km of 2x1 roads to 2x2 motorway standard, construction of 16km of new 2x1 roads and upgrading of 171km of 2x1 works, in the centre of Portugal.

To promote regional development. To reduce travel times and vehicles operating cost, and enhance safety.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

During appraisal, the Bank will review the EIA process adopted currently by the grantor for all road sections to confirm that it complies with applicable EU Directives, domestic legislation, and any relevant international conventions to which Portugal is a party. Appraisal will also cover the proposed arrangements, as prescribed in the concession agreement or otherwise, for any further assessment, design, implementation, operation and monitoring activities that seek to avoid or mitigate negative environmental or social impacts.

The Bank will review the procurement process during appraisal to confirm that it complies with the applicable EU Directive.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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