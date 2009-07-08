Jamaica Toll Road

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Fiche récapitulative
Private sector operation
The construction of 17 km of tolled multi-lane (2x2) limited access carriageway extending the existing 46 km tolled motorway westwards from Kingston between Sandy Bay and Four Paths. This project is a further phase of “Highway 2000”, an ongoing Build Operate and Transfer (BOT) concession contract which commenced in 2001 and is expected to last until 2036.
To improve the road system for inland transport. The project is expected to bring about savings in time, vehicle operating costs, road accidents and some emissions benefits as a result of network capacity enhancements.
If the project were to be undertaken within the EU, by virtue of its technical characteristics the project is classified as an Annex I project according to the EIA Directive 85/337/EEC, as amended. Jamaican national legislation requires a full EIA including public consultation for all road projects. A comprehensive EIA was conducted including a detailed nature assessment. The approval was granted by the competent authority following extensive public consultation. The Competent Authority issued the environmental permit in January 2008. Prior to the project-related EIA, the Jamaican Government also conducted, in 2000, a Strategic Environmental Assessment which covered the entire Highway 2000 project. The overall environment impact of this project is considered to be acceptable to the Bank.
The procurement procedures employed by the promoter are considered satisfactory to the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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