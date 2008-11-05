South North Water Conveyor

Signature(s)
Fiche récapitulative
The public promoter is the Ministry of Water and Irrigation (acting through the Water Authority of Jordan). The concession for the implementation of the project was awarded to a private company, Gama Enerji A.S.
A Design Build Finance Operate and Transfer concession to put in place a new well field and a conveyor system including a 325 km pipeline running south-north in the Kingdom, with the objective of providing 100 million m3 of potable water annually, exclusively drawn during the concession period from the Disi Aquifer, mainly for the Greater Amman region.
The project aims at improving water supply infrastructure in order to address the water scarcity issue, an important natural constraint to Jordan’s economic growth and development.
The project has been subject of environmental procedures and assessments in line with national legislation and the regulations of major project lenders. The Environmental and Social Assessment established in 2004 was reviewed and updated in 2008.
The company Gama Enerji A.S. has been selected on the basis of international competitive bidding in line with national legislation, and acceptable to EIB. EPC and O&M agreements are being established.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.