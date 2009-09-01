Prio Oil Extraction Romania

Fiche récapitulative
The project comprises the construction and operation of a seed crushing and oil extraction plant in Lehliu-Gara, Calarasi County, Romania. The annual production of the plant will be 265 kt vegetable oil and 400 kt of protein expeller based on about 830 kt of rapeseeds, sunflower seeds and soya beans. The plant will be located on the site of the recently built biodiesel production plant of the beneficiary (not included in the project).
The project contributes to the Bank’s priority lending objectives "Convergence / Convergence Regions" as well as "Energy Projects incl. TENs / Renewable Energy."
Manufacturing of vegetable oils and fats is included in Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC (amended by Directives 97/11/EEC and 2003/35/EC) and in the provisions of the IPPC directive 01/2008/EC. The competent Romanian authority has requested an EIA for the project and will require an IPPC permit at commissioning. The status and details of the EIA and IPPC procedure and other relevant environmental and occupational health and safety (OHS) procedures have been analysed during the appraisal.
The project has been granted the environmental agreement (Accord de Mediu) which concludes the EIA procedure on October 5th, 2009.
The promoter, a private company, is not subject to EU Directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.