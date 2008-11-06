VIA ARTABRA

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Fiche récapitulative
Comunidad Autónoma de Galicia.
The project consists of the construction of the new 20.3 km regional road “Vía Ártabra”, with approximately 60% of its length being a 2x2 carriageway, whereas remaining 40% being a 2-lane road. It will complete the ring around the city of A Coruña. This road will also link A-6 motorway (the main road link between Galicia and central-southern Spain) and AP-9 motorway (the main regional north-south road link, connecting also with the Portuguese network). The Vía Ártabra will improve accessibility in the densely populated metropolitan area of A Coruña.
The project aims at expanding capacity, improve traffic safety and reduce congestion on the existing road network and particularly in the metropolitan area of A Coruña and in the accesses to its city centre.
Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.
Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with Council Directives applicable to public authorities’ procurement, and national legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.