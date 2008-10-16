Heraklion Municipal Infrastructure

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Fiche récapitulative
Municipality of Heraklion.
The project concerns the financing of a multiplicity of schemes in the context of the "Green Heraklion" Urban Development Programme, included in both the Business Plan and the investment Plan of the City of Heraklion for the period 2008-2010. The investments would mainly be in the fields of public spaces, road safety measures, cultural heritage and buildings for municipal services.
The projects aims to contribute to the city’s continuing sustainable social and economic development, upgrading the urban environment and developing the existing attractions such as urban landscape and cultural heritage buildings.
All the sub-projects will be required to be in line with EU environmental policy. In particular, compliance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC (as amended) will be verified during appraisal.
The promoter is a public entity, and depending on the size, projects components may fall under Directive EC/2004/18 regarding public works contracts, public supply contracts and public service contracts. The Bank will ask the Promoter to comply with those regulations and will verify this aspect during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.