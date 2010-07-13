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ENEL GREENPOWER ENERGIE RINNOVABILI II

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 600 000 000 €
Énergie : 600 000 000 €
Date(s) de signature
23/11/2012 : 160 000 000 €
9/12/2010 : 440 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 juillet 2010
Statut
Référence
Signé | 09/12/2010
20080338
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Enel Greenpower Energie Rinnovabili II

ENEL Green Power S.p.A.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 600 million.
Tentatively estimated at around EUR 1 260 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of a three-year investment programme for the period 2011-2013, focusing on the installation of new renewable energy capacities (approx. 840 MW) in Italy, mainly small to medium scale wind farms and photovoltaic plants (roof-top and land-based).

By adding new capacity to the system, diversifying the sources of renewable energy and improving the reliability of existing sites, the project aims at improving the security of electricity supply and at meeting growing electricity demand in Italy, using the various domestic renewable energy sources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The sub-schemes of this investment programme will assist in mitigating climate change. The individual schemes to be financed are of small to medium-size and are expected to have limited environmental impacts with no significant negative residual effects. The main impacts (if any) from such investments usually come from construction works, are temporary and considered to have minor significance. Due to their technical characteristics, the sub-schemes are likely to fall under Annex II of the EIA Directive.

The promoter follows EU public procurement procedures in accordance with the requirements of the Utilities Directive 2004/17/EC.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Environmental and Social Completion Sheet - ENEL GREENPOWER ENERGIE RINNOVABILI II
Date de publication
21 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72574906
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20080338
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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