European Parliament KAD1 - KAD2

Signature(s)
Fiche récapitulative
Renovation of the existing building (KAD1) and extension (KAD2) of the current premises of the European Parliament's Konrad Adenauer building in the Grand Duchy of Luxembourg.
The purpose of the project is to bring together on a single Kirchberg Plateau site, adjoining the existing Konrad Adenauer building (KAD1), all the infrastructure required to accommodate the activities of the Secretariat General of the European Parliament, which are currently scattered across Luxembourg city. This will serve to streamline the institution's operating costs and provide it with modern facilities, tailored to today's communications and maintenance standards as well as its requirements in terms of comfort, ergonomics, security, energy savings and overall cost.
The project falls under the requirements laid down in the EIA Directive 85/337/EEC amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC. The Competent Authority screened the project in and an Environmental Impact Assessment is being carried out.
Compliance with EU directives and national regulations on procurement is required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.