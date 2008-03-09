Gamesa Wind Power RDI II

Fiche récapitulative
Gamesa S.A. is the third largest supplier of wind turbines in the world.
The project concerns the co-financing of an Gamesa’s wind energy R&D programme for 20082011, aimed at a further enhancement of wind based electricity generation technologies.
The development of wind power is one of the priorities of the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan). The project will strengthen the innovative capacity and the competitive position of Gamesa, which is a leading wind turbine manufacturer. European wind turbine manufactures dominate the global wind manufacturer market. This project will support the development of an important renewable energy technology and of the international competitiveness of a European wind turbine manufacturer.
The project’s RDI activities will be carried out in existing research centers, and will not require any new construction. An EIA therefore is not required per EU Directive 97/11. The project promoter is required to respect the requirements of EU Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, amending 85/337/EEC.
Procurement rules and regulations do not apply to private industry projects.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.