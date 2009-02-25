SUGAR INDUSTRY REFORM PROJECT

Fiche récapitulative
Compagnie Sucrière du Sud Ltée
FUEL Refinery Ltd
Design, construction and operation of two sugar refineries, related sugar handling and storage facilities, and the expansion of a sugar mill.
In line with the Multi-annual adaptation strategy (MAAS) for the Mauritian sugar industry, the investment supports the industry in the move to a higher value added content of its produce through the sale of refined rather than raw sugar. The MAAS has been developed with funding from the EC Accompanying Measures for the ACP Sugar Protocol countries.
An EIA is required by the local legislation for each of the two projects. EIAs have been prepared by the promoters, and can be consulted on the web-site of the Ministry of Environment: http://environment.gov.mu.
The promoters are private companies and are subject to the EIB’s guidelines on procurement to be adopted in the project in the components financed by the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.