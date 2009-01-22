ACADEMIC RESEARCH CENTRES

Fiche récapitulative
Undersecretariat of the Treasury
Prime Minister’s Office
Foreign Economic Relations
Mr. Memduh Aslan Akçay
Director General
İnönü Bulvarı No:36
06510 Emek/ Ankara/ TURKEY
Phone : (+90 312) 213 68 73
Fax : (+90 312) 212 85 50 / 87 37
www.treasury.gov.tr
The purpose of the proposed loan is to co-finance, via the Undersecretariat of Treasury, two elements of the public science system of the Republic of Turkey: (a) public investments in RDI production of academic staff employed by Turkish universities in 2009 and 2010 (b) public investments in the scientific equipment of universities in 2009 and 2010.
Co-financing public science system of the Republic of Turkey for improving RDI infrastructure and for strengthening research capacity at the top public universities and research centers.
The competent authorities are to consider the environmental impact of RDI activities in the context of prevailing national planning and environmental regulations.
The Bank will require that all relevant contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant national procurement legislati.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.