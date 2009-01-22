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ACADEMIC RESEARCH CENTRES

Signature(s)

Montant
335 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 335 000 000 €
Services : 335 000 000 €
Date(s) de signature
8/06/2009 : 335 000 000 €
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Turquie : la BEI accorde plusieurs prêts pour un montant record de 900 millions d’EUR en faveur des PME et de la recherche

Fiche récapitulative

Date de publication
22 janvier 2009
Statut
Référence
Signé | 08/06/2009
20080260
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Academic Research Centers

Undersecretariat of the Treasury
Prime Minister’s Office
Foreign Economic Relations

Mr. Memduh Aslan Akçay
Director General

İnönü Bulvarı No:36
06510 Emek/ Ankara/ TURKEY
Phone : (+90 312) 213 68 73
Fax : (+90 312) 212 85 50 / 87 37
www.treasury.gov.tr

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 -250 million, to be verified during appraisal.
Estimated to exceed EUR 600 million. Will be verified during appraisal.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The purpose of the proposed loan is to co-finance, via the Undersecretariat of Treasury, two elements of the public science system of the Republic of Turkey: (a) public investments in RDI production of academic staff employed by Turkish universities in 2009 and 2010 (b) public investments in the scientific equipment of universities in 2009 and 2010.

Co-financing public science system of the Republic of Turkey for improving RDI infrastructure and for strengthening research capacity at the top public universities and research centers.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The competent authorities are to consider the environmental impact of RDI activities in the context of prevailing national planning and environmental regulations.

The Bank will require that all relevant contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant national procurement legislati.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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