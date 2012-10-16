METROPOLITANA DI MILANO M4

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Fiche récapitulative
The project is located in Milan, Italy, and consists of the construction and operation of a new metro line linking Milan’s Linate City Airport in the eastern outskirts to S. Cristoforo suburban railway station in the western outskirts for a total length of 14.2 kilometres.
To improve the quality of the public transport service in the city, providing a frequent, reliable and fast transport service that is expected to support the city’s objectives for sustainable urban mobility. It is also expected to deliver considerable economic benefits in terms of travel time savings, road congestion relief, reductions in pollutants and GHG emissions as well as in vehicle operating costs.
The Project falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC (as amended) under which the need for a full EIA is decided by the competent authority according to national legislation transposing the EU Directives.
The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures including publication in the OJEU (in this particular case, Directive 2004/17/EC). Accordingly, all contracts over the relevant EU Directive thresholds will be tendered in accordance with EU law.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.