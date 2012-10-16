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METROPOLITANA DI MILANO M4

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 300 000 000 €
Transports : 300 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2014 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - METROPOLITANA DI MILANO M4

Fiche récapitulative

Date de publication
16 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 18/12/2014
20080238
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
METROPOLITANA DI MILANO M4
COMUNE DI MILANO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 1942 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is located in Milan, Italy, and consists of the construction and operation of a new metro line linking Milan’s Linate City Airport in the eastern outskirts to S. Cristoforo suburban railway station in the western outskirts for a total length of 14.2 kilometres.

To improve the quality of the public transport service in the city, providing a frequent, reliable and fast transport service that is expected to support the city’s objectives for sustainable urban mobility. It is also expected to deliver considerable economic benefits in terms of travel time savings, road congestion relief, reductions in pollutants and GHG emissions as well as in vehicle operating costs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Project falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC (as amended) under which the need for a full EIA is decided by the competent authority according to national legislation transposing the EU Directives.

The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures including publication in the OJEU (in this particular case, Directive 2004/17/EC). Accordingly, all contracts over the relevant EU Directive thresholds will be tendered in accordance with EU law.

Documents liés
14/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - METROPOLITANA DI MILANO M4

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - METROPOLITANA DI MILANO M4
Date de publication
14 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
45642155
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20080238
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - METROPOLITANA DI MILANO M4
Autres liens
Fiche récapitulative
METROPOLITANA DI MILANO M4
Fiche technique
METROPOLITANA DI MILANO M4

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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