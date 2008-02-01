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BAIXO ALENTEJO MOTORWAY

Signature(s)

Montant
225 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 225 000 000 €
Transports : 225 000 000 €
Date(s) de signature
30/01/2009 : 25 000 000 €
30/01/2009 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 septembre 2008
Statut
Référence
Signé | 30/01/2009
20080201
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Baixo Alentejo Motorway
EP - Estradas De Portugal
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 250 million.
Estimated at EUR 500 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of 68 km of a new motorway, widening and/or adaptation of 59 km of an existing road to motorway standards, and improvements of 149 km of an existing road as well as the transfer of responsibility for operation and maintenance for 71 km of existing road forming a 347 km long road network in the south of Portugal connecting the cities of Sines, Beja, Evora, Setubal and Castro Verde.

To promote regional development, promote the connection between Sines Harbour to the future Beja International Airport and Spain, with motorway cross-sections. To reduce travel times and vehicles operating costs, and enhancing safety.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

During appraisal, the Bank will review the EIA process adopted currently by the grantor to confirm that it complies with applicable EU Directives, domestic legislation, and any relevant international conventions to which Portugal is party. Appraisal will also cover the proposed arrangements, as prescribed in the concession agreement or otherwise, for any further assessment, design, implementation, operation and monitoring activities that seek to avoid or mitigate negative environmental or social impacts.

The Bank will review the procurement process during appraisal to confirm that it complies with the applicable EU Directive.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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