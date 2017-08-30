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MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Moldavie : 80 000 000 €
Énergie : 80 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2017 : 80 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
30 août 2017
Statut
Référence
Signé | 20/12/2017
20080194
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION
IS MOLDELECTRICA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 270 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the construction of the power interconnection Isaccea – Vulcanesti – Chisinau between the Republic of Moldova and Romania. It will include the construction of a converter station in Vulcanesti, a 400kV transmission line between Vulcanesti and Chisinau as well as extensions of the existing Vulcanesti and Chisinau substations.

Electricity production in Moldova relies on a dominant electricity producer located in the region of Transnistria. The electricity purchased from this power plant and imports from Ukraine meet up to 80% of the overall demand. The project will contribute to the diversification of supply and the energy security of the country. The project will also contribute to connecting the country to the European electricity market, which will increase competition and improve access to cheaper sources of electricity. The project is also expected to foster opportunities for cross-border electricity trade in the South-Eastern Europe region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) is currently under development for the project in the context of the feasibility study, in accordance with Moldovan and EU standards. It will be subject to public consultation. A land acquisition and compensation plan will need to be developed for the high voltage line component once detailed design information is available.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Part 1_Feasibility assessment and ESIA of the 1st priority project
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78043809
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - ESIA Study
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77986470
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Full ESIA
Date de publication
11 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78450221
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Stakeholder Engagement Plan
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78034897
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Résumé non technique - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Non-Technical Summary
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77978764
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION
Date de publication
15 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76656642
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Stakeholders Engagement Plan
Date de publication
9 May 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
212210958
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - ESAP - Feasibility Study and ESIA
Date de publication
9 May 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
212116211
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Studiu privind Evaluarea Impactului Social și de Mediu
Date de publication
9 May 2024
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
212116210
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Planul de Management și Monitorizare de Mediu și Social - ESMMP
Date de publication
9 May 2024
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
211134705
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Annex 1: Gap analysis between national legislation versus international framework requirements
Date de publication
9 May 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
212218647
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Land Acquisition and Compensation Framework
Date de publication
9 May 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
212171995
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Environmental and Social Management and Monitoring Plan
Date de publication
9 May 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
212177496
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Planul de implicare a părților interesate
Date de publication
9 May 2024
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
212169886
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Environmental and Social Impact Assessment Study
Date de publication
9 May 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
212183446
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Anexa 1: Analiza divergenţelor între legislația națională și cea internațională referitoare la ESIA
Date de publication
9 May 2024
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
212172101
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Cadrul de achiziție și compensare a terenurilor
Date de publication
9 May 2024
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
212211030
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Non Technical Summary
Date de publication
9 May 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
212060414
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - Rezumatul Non-Tehnic
Date de publication
9 May 2024
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
210759779
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MOLDOVA ROMANIA ELECTRICITY INTERCONNECTION - PLAN DE ACȚIUNE DE MEDIU ȘI SOCIAL EVALUAREA FEZBILITĂȚII ȘI
Date de publication
9 May 2024
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
212139847
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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