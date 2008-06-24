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IRIDE COGENERAZIONE TORINO NORD

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
15/10/2010 : 100 000 000 €
19/12/2008 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 juin 2008
Statut
Référence
Signé | 19/12/2008
20080174
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Iride Cogenerazione Teleriscaldamento Torino Nord
Iride Group
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 200 million.
Estimated at EUR 494 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the construction of a heat and power cogeneration plant (including CCGT, HOB, accumulators and auxiliary systems) in the city of Turin, and expansion of the district heating transportation and distribution network in northern areas of the city.

The proposed investment is aimed at substituting oil and gas-based heating plants and hot tap water preparation with heat provided by a central plant and a district heating network that is more efficient and results in lower emissions. The power plant will work in a cogeneration mode producing electricity and heat, which adds further benefits due to higher overall efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIA for the cogeneration plant is being carried out now. The integrated environmental permit is expected to be issued by the end of 2008.

The promoter is committed to compliance with the EU procurement legislation. The works comprising the investment plan are currently being tendered.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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