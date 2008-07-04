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MEDGAZ PIPELINE

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Algérie : 500 000 000 €
Énergie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
23/11/2010 : 500 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 juillet 2008
Statut
Référence
Signé | 23/11/2010
20080163
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Medgaz Pipeline
Medgaz S.A.
Avda. del Partenón 10, Planta 3;
28042 Madrid; Spain
www.medgaz.com

 

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Loan of up to EUR 500 million on own resources (Mediterranean Partnership Facility II).
The project cost is estimated by the promoter at approximately EUR 1 000 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction and operation of a new deepwater pipeline to transport natural gas under the Mediterranean Sea over 210 km from Algeria (Beni Saf) to Spain (Almeria).

The project is a priority TEN-e project of European interest and located on a priority axis for Trans-European Energy Networks. The project will contribute to meeting Spain’s growing gas demand and will also play a role in reinforcing the security of EU energy supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An environmental study addressing the entire project, i.e. international waters, Algerian and Spanish landfalls, was prepared in 2004. Following modifications, separate environmental impact assessments have been finalised and approved for the Spanish and Algerian landfalls in 2006. The Spanish landfall is close to, but outside, the Cabo de Gata-Nijar Natural Park. The Algerian landfall at Beni Saf and the location of the compressor station do not involve significant impacts on the environment.

 

All large contracts have been awarded following announcements in the EU Official Journal and pre-qualification of suitable contractors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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