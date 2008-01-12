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FRANKFURT AIRPORT A380 EXTENSION

Signature(s)

Montant
460 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 460 000 000 €
Transports : 460 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2008 : 230 000 000 €
29/01/2009 : 230 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juin 2008
Statut
Référence
Signé | 19/12/2008
20080112
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Frankfurt Airport A380 extension
Fraport AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million (Indicative amount)
EUR 1,000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises a number of schemes to provide efficient terminal facilities for the operation of the new Airbus A380, to comply with new security regulations, and to improve environmental performance.

The modernisation of the airport will facilitate continued use and growth of the airport with improved safety, security and comfort for passengers.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This project represents a relatively modest incremental increase in passenger capacity on the landside and will be built entirely within existing airport borders. Therefore, it is unlikely to have a significant environmental impact. Following a comprehensive EIA procedure, planning approval has already been given for a further expansion of the airport, well beyond the scope of this project. During appraisal the Bank will review the decisions taken by the competent authority as well as planned mitigating measures and planning approval constraints for the operation of the airport to ensure compliance with SEA, EIA and Habitats directives.

The promoter is a private entity operating in the transport sector covered by EU Directive 2004/17/EC (VOB/A, Abschnitt 4). As far as applicable, Fraport will purchase equipment, services and other works for the Project in accordance with this Directive, including publication in the OJ.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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