Frankfurt Airport A380 extension

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Fiche récapitulative
The project comprises a number of schemes to provide efficient terminal facilities for the operation of the new Airbus A380, to comply with new security regulations, and to improve environmental performance.
The modernisation of the airport will facilitate continued use and growth of the airport with improved safety, security and comfort for passengers.
This project represents a relatively modest incremental increase in passenger capacity on the landside and will be built entirely within existing airport borders. Therefore, it is unlikely to have a significant environmental impact. Following a comprehensive EIA procedure, planning approval has already been given for a further expansion of the airport, well beyond the scope of this project. During appraisal the Bank will review the decisions taken by the competent authority as well as planned mitigating measures and planning approval constraints for the operation of the airport to ensure compliance with SEA, EIA and Habitats directives.
The promoter is a private entity operating in the transport sector covered by EU Directive 2004/17/EC (VOB/A, Abschnitt 4). As far as applicable, Fraport will purchase equipment, services and other works for the Project in accordance with this Directive, including publication in the OJ.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.