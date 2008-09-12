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IVF LOAN FOR SMES I

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 200 000 000 €
Lignes de crédit : 200 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2008 : 40 000 000 €
16/07/2009 : 50 000 000 €
14/05/2009 : 50 000 000 €
20/11/2008 : 60 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 septembre 2008
Statut
Référence
Signé | 20/11/2008
20080099
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IVF Credit Line V
Instituto Valenciano de Finanzas
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million.
EUR 200 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Credit line for the financing of SMEs and municipalities in the region of Valencia.

Promoter, project size and allocation procedures will be those normally applied by the Bank for credit lines to SMEs. Along the lines of IVF’s strategy plan 2005-2009, lending to municipalities will be enhanced from 2007 onwards, and it is therefore envisaged that part of the loan proceeds will be partially on lent to municipalities or public entities in favour of eligible investments in infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The finance contract to be signed between the EIB and the intermediary will include a clause whereby the intermediary undertakes an unconditional obligation to include in all the underlying contracts with final beneficiaries the obligation of the latter to comply with EC directives and national legislation concerning the respect of the environment.

The finance contract to be signed between the EIB and the intermediary will include a clause whereby the intermediary undertakes an unconditional obligation to include in all the underlying contracts with final beneficiaries the obligation of the latter to comply with EC directives and national legislation concerning the procurement of public works and services.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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