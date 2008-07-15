BANCO GUIPUZCOANO PHOTOVOLTAIC GL

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Fiche récapitulative
The operation is intended to support the implementation of medium-sized and grid-connected photovoltaic plants. The installations will be geographically dispersed all over Spain, partly in convergence regions.
The global loan will be dedicated to investments in photovoltaic energy production and thus corresponds to the Bank’s priority accorded to renewable energies. The development of renewable energy capacity, using indigenous sources of energy, will support national and European targets for renewable energy generation and contribute to environmental and security of energy supply objectives. Electricity generation from photovoltaic sources will displace fossil fuel-fired generation and the associated emissions of CO2, NOX and SO2. The project would be fully consistent with the reinforced EIB contribution for a clean energy for Europe as endorsed by the European Council in 2007. It also falls under the scope of the Bank’s Climate Change Financing Facility for supporting investments that reduce greenhouse gas emissions.
According to the technical characteristics, the sub-projects do not fall under the EIA-Directive. National regulations in Spain may require an EIA, subject to the plants location and the network connection. All sub-projects to be financed under this global loan will be required to comply with relevant national and EU environmental legislation.
Neither the borrower nor the special purpose companies appear to be subject to EU Procurement Directives. In line with its principles and its statute, the Bank will however require the borrower to endeavour to ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices will be applied by the promoter and/or the special purpose companies.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.