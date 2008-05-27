Puerto De Valencia Expansion Norte

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Fiche récapitulative
Autoridad Portuaria De Valencia
The project consists of a seaward expansion of the Port of Valencia, including the construction of a new external breakwater and infrastructure for a new container terminal area.
The project will almost double the container handling capacity of the port from about 3.7 million TEUs at the four existing terminals to 7.1 million TEUs.
The project falls under Annex I of Directive 97/11/EC, requiring a full EIA carried out from March 2005 to August 2007, including environmental impact studies and public consultation. The environmental authorisation was issued by the Ministerio de Medio Ambiente and published on 16 August 2007 in the Spanish Official Journal. The Direcció General de Gestió del Medi Natural issued a declaration (Form A) on 1 October 2007, stating that the project has been subject of an appropriate assessment in line with the Habitats Directive and will not affect any nature conservation area.
Compliant with EU directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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