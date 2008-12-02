BANQUE DE DEPOT ET DE CREDIT DJIBOUTI

Banque de Dépôt et de Crédit Djibouti (BDCD) is a new bank, regulated under the laws of the Republic of Djibouti, founded by private investors.

BDCD started operations in the first quarter of 2008 to provide banking services and products to Djibouti entrepreneurs and small businesses which have been largely ignored until now by the country’s two duopolistic banks. As such it is expected that BDCD will have a positive impact on Djibouti’s banking sector by creating alternatives for bank clients as well as by providing its clients with new means to grow their businesses. In order to support the development and future growth of BDCD, it is proposed that the EIB provides tier 2 capital in the form of a quasi-equity type convertible loan.