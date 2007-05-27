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METRO DE MADRID VI - MINTRA

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
19/06/2009 : 77 214 000 €
27/11/2008 : 122 786 000 €
Autres liens
Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - ES
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES

Fiche récapitulative

Date de publication
25 mars 2008
Statut
Référence
Signé | 27/11/2008
20070527
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Metro de Madrid VI- MINTRA

Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA)

 

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of the project costs.
Around EUR 400 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Extension of existing metro lines for a total of 7.8 km and construction of new stations.

The project will contribute to improvements in Madrid’s public transport system by facilitating access to the city centre and increasing service capacity, reliability, frequency and comfort.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of Directive 97/11/EC, under which the national authorities decide on the need for an Environmental Impact Assessment on a case-by-case basis.  Specific environmental procedures and measures for each project will be checked during appraisal.  Apart from the temporary disturbance for residents during construction, the project should have positive effects on the environment, particularly in view of the improvement in the quality of the urban environment due to the reduction in car traffic and the increased supply of public transport services. 

Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives applicable to public authorities’ procurement, and national legislation.  Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are both suitable for the project and satisfactory to the Bank.

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Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - ES
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes