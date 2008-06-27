Ipko Net GSM

Fiche récapitulative
The project concerns the launch of a second GSM network in the territory of Kosovo. The promoter intends to offer service levels in line with international best practice. This will improve the accessibility and quality of mobile services and lead to lower costs for the end users through the introduction of competition.
The support for the second mobile operator is particularly important for achieving enhanced competition and lower prices.The project will contribute to developing innovative IT infrastructure, hardware and software applications, as well as facilitating improved Internet, multimedia and telecom services through the Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) component of the project.
The promoter receives installation and operation permits following the rules and guidelines set by the Environmental Protection UNMIK/REG 2003/9 law and other administrative decisions. Kosovo has no regulations regarding electromagnetic radiation exposure. Project radio sites have been designated according to the experience of partner Mobitel in Slovenia (where limits stricter than the EU recommendation have been adopted) and the supplier.
The promoter is a private company providing its services in kliberalized markets, and is therefore exempt from utility type regulations.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.