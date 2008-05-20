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ENERJISA HYDROPOWER

Signature(s)

Montant
135 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 135 000 000 €
Énergie : 135 000 000 €
Date(s) de signature
11/07/2008 : 135 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 mai 2008
Statut
Référence
Signé | 11/07/2008
20070437
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Enerjisa Hydropower Development
Enerjisa Enerji Uretim A.S.

 

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 135 million
Estimated at EUR 700 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The construction and operation of several small and medium size Hydro Electric Power Plants with an expected installed capacity of more than 900 MW. The plants are either run of river or they have reservoir’s smaller than 15 square kilometres.

Support the development of renewable energy resources in Turkey and further develop the country’s hydro power potential.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located in the EU, it would fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EEC) as amended, requiring the competent national authority to determine the need for an EIA. In this case, as the installed capacity for each plant – except for two small run of river developments – is likely to exceed 50MW, they will require an EIA under national legislation.

Publication in the OJEU will be undertaken for items financed by the EIB, in line with the EIB Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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