ERC Refinery

Fiche récapitulative
Construction and operation of installations to process petroleum residues from domestic refineries to higher value and cleaner oil products for local markets. The project involves the construction of various units including for hydrocracking, coking, hydrogen production, hydrotreatment and sulfur recovery. The project has an intake capacity of 5.23Mt/a.
The fuels produced are intended for the Egyptian domestic markets, and the project will contribute to Egypt’s security of energy supply by avoiding the import of the respective quantities of transport fuels. The conversion project will achieve a high yield of middle distillate and lighter components at high international quality standards, i.e. exceeding significantly the quality of products currently sold in Cairo.
The project is a large refining project with associated temporary and permanent environmental impacts typical to such energy fuel projects. Within the EU such a project would fall under Annex I of the Environmental Impact Directive 85/337/EC and its amendments. The promoter is currently preparing an environmental impact assessment with the objective to conform, in addition to national legislation, also with practices and requirements of international lenders such as EIB.
The promoter is a private company and the project will operate in a sector that is not subject to public procurement rules under the EIB Guide to Procurement. A private sector type procurement approach consisting of consultation and negotiation among qualified companies was followed for contracting a lump-sum turn-key contractor.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.