M6 DUNAUJVAROS-SZEKSZARD - PPP

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Fiche récapitulative
Design, build, finance and operation (DBFO) of a new 2x2 motorway from Dunaujvaros to Szekszard (66 km) on the M6 corridor (TENs V/c).
The project is part of the TEN network V/c and thus part of the high capacity cross-border link to a likely Member State in the near future (Croatia) and further to Bosnia & Herzegovina and the Adriatic Sea. The financing of the project would be in line with the Bank’s transport TENs policy.
The proposed project will be required to comply with the relevant national legal framework, to be acceptable in environmental terms to EIB and in line with EU environmental policy. In particular, a formal EIA is required in compliance with the requirements of the EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. EU Habitats Directive 92/43/EEC requires an assessment of the impacts of the investment on the natural habitat and habitat of species, as well as any Natura 2000 sites.
The contracting authority is a public promoter obliged to comply with the European Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of 31 March 2004 and National Public Procurement legislation. The call for tender was published in the OJEU and was launched in December 2007.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.