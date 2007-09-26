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PG ENTREPRISES TUNISIENNES V

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 200 000 000 €
Lignes de crédit : 200 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2007 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 septembre 2007
Statut
Référence
Signé | 17/12/2007
20070374
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Tunisian Enterprises V Global Loan
Tunisian banks selected on the basis of financial criteria and in accordance with their ability to fund the projects targeted by the global loan.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The loan consists of a credit line to selected Tunisian banks. The projects targeted in the sectors mentioned below will consist of small and medium-scale schemes involving the creation, modernisation, expansion and rehabilitation of local enterprises.

The operation meets the objectives of the reinforced Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP) with regard to private sector development (financing of small and medium-sized schemes), the strengthening of the financial sector and industrial modernisation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All sub-projects financed under the proposed loan must meet the EIB's requirements with respect to credit lines and comply with the relevant national legislation, which is often comparable to current EU directives. In certain specific cases, approval by the National Environmental Protection Agency (ANPE) will be required.

Usual rules applicable to private sector projects financed by credit lines.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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