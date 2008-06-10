Malaga Airport Infrastructure

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Fiche récapitulative
Financing of construction of the second runway in Malaga Airport
Malaga Airport provides an important gateway to the region for travelers from Europe and the rest of the world. This project is expected to reduce congestion and improve service quality and comfort for passengers.
The project is classified under Annex I of EIA Directive 85/337EEC as amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC, thus requiring formal Environmental Impact Assessment process. A number of protected areas which may be impacted have been identified in the vicinity of the airport for which suitable protection and mitigation measures have been established. The promoter has confirmed that the project has been subject to a full EIA process. The Bank will assess during appraisal compliance with both the EIA and Habitats directives.
Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives applicable to public authorities’ procurement, and national legislation. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are both suitable for the project and satisfactory to the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.