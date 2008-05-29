Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SEGUNDO CINTURON SAN SEBASTIAN

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
26/01/2009 : 200 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Communiqués associés
Espagne : la Banque européenne d’investissement vient d’accorder un prêt de 200 millions d’EUR pour la construction de la deuxième voie de contournement de San Sebastián

Fiche récapitulative

Date de publication
29 mai 2008
Statut
Référence
Signé | 26/01/2009
20070372
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Segundo Cinturon San Sebastian
Territorio Historico de Guipuzcoa
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 215 million.
EUR 436 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of second-bypass in the city of San Sebastián (Basque Country).

The project consists of 16.7 km of motorway (2 lanes in each direction) with a design speed of 120 kph. In addition, a further 22.1 km of connecting roads are foreseen. The entire ring-road project includes 14 viaducts, 16 overpasses, 10 underpasses, 3 false tunnels and 24 retaining walls.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

According to EU directive 85/337/EEC, the project falls into the Annex I category and therefore an EIA is mandatory. The project will be required to comply with the relevant national and regional legislation and to be in line with EU environmental policy and acceptable to the EIB. In particular, compliance with Directive 97/11/EC and 2003/35/EC, amending 85/337/EEC, the Habitats and SEA Directive 2001/142/EC will be verified during appraisal.

 

The promoter has complied with the requirement of publication of tender notices in the EU official Journal for the contract notice –tender- (reference 2006/S 100-106955), and the contract award (reference 114/2007 139903-2007). The overall procurement process and documents will be reviewed during appraisal.

 

Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Communiqués associés
Espagne : la Banque européenne d’investissement vient d’accorder un prêt de 200 millions d’EUR pour la construction de la deuxième voie de contournement de San Sebastián

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Espagne : la Banque européenne d’investissement vient d’accorder un prêt de 200 millions d’EUR pour la construction de la deuxième voie de contournement de San Sebastián
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes