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SOUTHMEAD HOSPITAL (BRISTOL) PPP

Signature(s)

Montant
286 908 574,87 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 286 908 574,87 €
Santé : 286 908 574,87 €
Date(s) de signature
25/02/2010 : 286 908 574,87 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN

Fiche récapitulative

Date de publication
11 octobre 2007
Statut
Référence
Signé | 25/02/2010
20070366
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Southmead Hospital (Bristol) PPP
North Bristol NHS Trust.
The Trust is a public body corporate employing nearly 8,500 staff and is responsible for the provision of medical services to a population of approximately 400,000 in the North Bristol, South Gloucestershire and North Somerset regions of England.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of senior debt.
GBP 400 million. (EUR 590 million.)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The construction of a 947 bed acute hospital and a 28 bed community hospital on the Southmead site in Bristol, combined with the provision of (hard) facilities management services.

The project will centralize and streamline the clinical services of the Trust, which are now scattered over two separate sites and it will address the current sub-standard environments. The facilities are planned to open in 2013.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The selected PFI provider will be responsible for obtaining and implementing all development consents, including full planning permission. The project is supported by an Environmental Impact Assessment.

The hospital project is procured in accordance with relevant EU Directives. It is expected that the preferred bidder will be selected by mid 2008.

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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