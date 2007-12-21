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JEREMIE - FINANCE WALES FUND

Signature(s)

Montant
80 575 848,74 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 80 575 848,74 €
Lignes de crédit : 80 575 848,74 €
Date(s) de signature
8/04/2009 : 80 575 848,74 €
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Communiqués associés
75 millions de GBP pour les PME galloises au titre de l’initiative JEREMIE

Fiche récapitulative

Date de publication
21 décembre 2007
Statut
Référence
Signé | 08/04/2009
20070348
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Jeremie - Finance Wales Fund IV
Finance Wales plc (“FW”), a wholly owned subsidiary company of the Welsh Assembly Government.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to GBP 75 million.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project concerns a credit line to a Venture Capital and Loan Fund to be set up by FW. FW is seeking to launch a pan-Wales Venture Capital and Loan Fund to provide risk capital in Wales under the Jeremie initiative (“Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises”) This Jeremie fund will provide a range of finance to SMEs, including credit lines, equity and mezzanine investment.

Provision of finance for SMEs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with national regulations transposing EU environment directives will be required.

The fund will be subject to a formal tender process for the fund management contracts.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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