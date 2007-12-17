Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SAICA VENIZEL

Signature(s)

Montant
43 700 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 7 450 000 €
France : 36 250 000 €
Industrie : 43 700 000 €
Date(s) de signature
19/06/2008 : 7 450 000 €
19/06/2008 : 36 250 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR

Fiche récapitulative

Date de publication
17 décembre 2007
Statut
Référence
Signé | 19/06/2008
20070293
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SAICA Venizel
Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 43.7 million.
Approximately EUR 87.4 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns primarily environmental and RDI investments in France and Spain respectively.

The RDI programme of the project aims to improve and consolidate the promoter’s competences in paper board production and product technologies whereas the modernization of the paper machine aims at changing the raw material of the mill to using 100% waste paper instead of semi-chemical pulp, this latter being less environmentally friendly

 

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In accordance with the Bank’s environmental policy, SAICA will ensure that the national legislations and EU directives will be applied as regards the environmental protection. Full environmental details will be assessed during the appraisal, including possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92/43/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives).

 

The promoter is a private company that is not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. The promoter carries out competitive international consultations among potential suppliers for goods and services, which is standard practice for this industry.

Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes