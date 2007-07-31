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MILLENNIUM LEASING GLOBAL LOAN ABS

Signature(s)

Montant
116 237 234,65 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 116 237 234,65 €
Lignes de crédit : 116 237 234,65 €
Date(s) de signature
14/12/2007 : 116 237 234,65 €
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Pologne : prêt BEI de 420 millions de PLN pour des projets d’investissement de petite dimension

Fiche récapitulative

Date de publication
31 juillet 2007
Statut
Référence
Signé | 14/12/2007
20070283
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Millenium Leasing Global Loan ABS
Millennium Leasing Sp. z o.o.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 80 million.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of small-scale projects in the fields of industry and commerce, promoted mainly by SMEs.

The credit line would contribute to the development of longer-term financing offered by the intermediary to SMEs. The proposed operation is, in essence, based on asset-backed-security models, combining EIB-funding advantages with capital and balance sheet relief for the intermediary and thus leading to improved terms for the final beneficiaries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The financial intermediary will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as appropriate.

The financial intermediary will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, in particular for the award of public sector contracts, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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