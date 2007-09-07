FLSmidth RDI

Fiche récapitulative
RDI investments in equipment and tooling for industrial production and mining.
Developing innovative products as well as production processes for the cement and mining industries. Special emphasis would be on developing technologies with reduced environmental impact, mainly reduction of both atmospheric emissions and energy consumption.
Environmental Impact Assessments are not required for any of the individual sub-projects composing the investment programme. The company’s operations are certified under the ISO 14001 Environmental Management System standards.
The output of the investment programme would be associated with significant environmental benefits: one of its targets is the development of technologies that reduce the environmental impact of production processes (in particular atmospheric emissions reduction) and improve their energy efficiency.The company is a world leader in the development of the so-called BAT (Best Available Technologies) for the industries to which it is a supplier.
The company supplies the equipment and services which are necessary to its R&D programme (mainly contracted workforce) using competitive bidding. This procedure, which is usual, is in the best interests of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.