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TERMINAL A CONTENEURS FOS 2XL

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 000 000 €
Transports : 100 000 000 €
Date(s) de signature
22/10/2008 : 100 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Communiqués associés
France : 100 millions d’euros pour le développement du port de Marseille

Fiche récapitulative

Date de publication
13 novembre 2007
Statut
Référence
Signé | 22/10/2008
20070278
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Terminal à Conteneurs Fos 2XL
Port Autonome de Marseille (PAM)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approx. EUR 100 million
Approx. EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Fos 2XL project concerns the construction of port infrastructure for two new dedicated container terminals in Fos-sur-Mer, PAM’s western harbour area. The Fos 2XL project is included in France’s long term priority transport infrastructure network.

To increase and further develop container shipping activity in the Port of Marseille.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Project falls under Annex I of the EU Directive 97/11 and requires an EIA. The EIA process has been carried out by the Promoter in two phases, in 2002 for the dredging works and in 2005-2006 for other project works, with corresponding administrative authorizations granted on 8 October 2002 and 10 May 2006, respectively. The appraisal mission will verify that any impacts from the project on internationally/locally protected biodiversity areas have been subject of an appropriate assessment in line with the Habitats Directive, or that the competent authority for nature conservation has determined that this is not required.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EEC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The status of procurement for the various project components will be reviewed during appraisal.

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Communiqués associés
France : 100 millions d’euros pour le développement du port de Marseille

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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