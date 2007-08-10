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BANCOMEXT ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Mexique : 50 000 000 €
Lignes de crédit : 50 000 000 €
Date(s) de signature
4/03/2008 : 50 000 000 €
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Mexique : la BEI s’associe à Bancomext pour le financement de projets environnementaux

Fiche récapitulative

Date de publication
10 août 2007
Statut
Référence
Signé | 04/03/2008
20070269
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Bancomext Environmental Sustainability
Banco Nacional de Comercio Exterior
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to € 50 million.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The credit line will finance small and medium-sized projects from private and public sectors related to (1) environmental protection and sustainable development and (2) common interest to the EU and Mexico.

Contributing to i) environmental protection, ii) support the EU policy and strategy on Climate Change, iii) allow the transfer of European technology and know-how.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All sub-projects financed under the proposed credit line will be required to comply with the relevant national legal framework, to be acceptable in environmental terms to EIB’s requirements.

EIB procurement guidelines for credit lines will be applied.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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