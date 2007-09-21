Panama City and Bay Sanitation Project

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Fiche récapitulative
The project addresses the improvement of sanitary and environmental conditions in Panama City through the construction of wastewater collectors, a wastewater interceptor and a Wastewater Treatment Plant (WWTP). The Bank will finance part of the interceptor and two wastewater collectors.
Improvement of health and environment through wastewater treatment.
If located in the EU a full EIA according to Annex I of EIA directive 97/11/EC would be required for the WWTP. The collectors and the interceptor would fall under Annex II. The promoter has confirmed that an Environmental Impact Assessment has been carried out. The project is expected to have positive environmental and social impact through improved wastewater treatment services and living conditions.
The size of the project will require international competitive bidding according to EIB procurement guidelines, or according to acceptable guidelines of other IFIs. The number of contracts involved in the project, the estimated amounts and the requirements in terms of thresholds for international tendering are to be defined.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.