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PANAMA CITY AND BAY SANITATION PROJECT

Signature(s)

Montant
27 140 725 €
Pays
Secteur(s)
Panama : 27 140 725 €
Eau, assainissement : 27 140 725 €
Date(s) de signature
21/12/2007 : 27 140 725 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 septembre 2007
Statut
Référence
Signé | 21/12/2007
20070250
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Panama City and Bay Sanitation Project
Ministry of Health (MINSA)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 35 million.
EUR 210 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project addresses the improvement of sanitary and environmental conditions in Panama City through the construction of wastewater collectors, a wastewater interceptor and a Wastewater Treatment Plant (WWTP). The Bank will finance part of the interceptor and two wastewater collectors. 

 

Improvement of health and environment through wastewater treatment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU a full EIA according to Annex I of EIA directive 97/11/EC would be required for the WWTP. The collectors and the interceptor would fall under Annex II. The promoter has confirmed that an Environmental Impact Assessment has been carried out. The project is expected to have positive environmental and social impact through improved wastewater treatment services and living conditions.  

 

The size of the project will require international competitive bidding according to EIB procurement guidelines, or according to acceptable guidelines of other IFIs. The number of contracts involved in the project, the estimated amounts and the requirements in terms of thresholds for international tendering are to be defined.

 

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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