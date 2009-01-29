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ETED POWER TRANSMISSION

Signature(s)

Montant
26 800 000 €
Pays
Secteur(s)
République dominicaine : 26 800 000 €
Énergie : 26 800 000 €
Date(s) de signature
1/11/2010 : 26 800 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
29 janvier 2009
Statut
Référence
Signé | 01/11/2010
20070230
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ETED Power Transmission

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
EUR 35 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Extension of high voltage transmission network with 138 kV lines and substations in the South-western region of the Dominican Republic.

The reinforcement of the transmission system will be designed to accommodate the development of other renewable energy projects in the region. The project will cover peak electricity demand and it is part of an integrated plan for the electricity sector in the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will verify that the impact of the project is in line with the EU and the Bank’s principles and standards as regards environmental and social issues.

The Promoter will comply with the Bank’s procurement guidelines when tendering contracts proposed for part-financing by the Bank.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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