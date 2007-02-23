Tim Celular Project

Fiche récapitulative
The project consists of the investments relating to the expansion and modernisation of a mobile digital communication network in Brazil using 2G and 3G technologies.
Contributing to
i) support EU presence in Latin America through Foreign Direct Investment,
ii) contribute to the economic development of Brazil and
iii) allow the transfer of European technology and know-how.
In Europe, telecom activities do not fall under Annexes I and II of EU Directive 97/11/EC (concerning Environmental Impact Assessment requirements) and are subject only to national legislation. The promoter’s approach to visual and health impacts and its compliance with national and/or European/International regulations on environmental and social issues will be assessed during appraisal.
The promoter is a private company providing its services in liberalized markets, and is therefore exempt from utility type regulations. During appraisal it will be assessed whether the procurement procedures followed by the promoter or its group appear fair, economically and technically effective, and in the interest of the project.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.