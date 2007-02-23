Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TIM CELULAR PROJECT

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Brésil : 200 000 000 €
Télécom : 200 000 000 €
Date(s) de signature
3/06/2008 : 34 000 000 €
3/06/2008 : 166 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Brésil : premier prêt portant sur la technologie à large bande UMTS financé par la BEI hors d’Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
5 mars 2008
Statut
Référence
Signé | 03/06/2008
20070223
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Tim Celular Project
Telecom Italia S.p.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 200 million
Up to EUR 1,450 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the investments relating to the expansion and modernisation of a mobile digital communication network in Brazil using 2G and 3G technologies.

Contributing to
i) support EU presence in Latin America through Foreign Direct Investment,
ii) contribute to the economic development of Brazil and
iii) allow the transfer of European technology and know-how.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In Europe, telecom activities do not fall under Annexes I and II of EU Directive 97/11/EC (concerning Environmental Impact Assessment requirements) and are subject only to national legislation. The promoter’s approach to visual and health impacts and its compliance with national and/or European/International regulations on environmental and social issues will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company providing its services in liberalized markets, and is therefore exempt from utility type regulations. During appraisal it will be assessed whether the procurement procedures followed by the promoter or its group appear fair, economically and technically effective, and in the interest of the project.

Autres liens
Communiqués associés
Brésil : premier prêt portant sur la technologie à large bande UMTS financé par la BEI hors d’Europe

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Brésil : premier prêt portant sur la technologie à large bande UMTS financé par la BEI hors d’Europe
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes