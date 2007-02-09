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ALTERMED

Signature(s)

Montant
11 000 000 €
Secteur(s)
Services : 11 000 000 €
Date(s) de signature
3/07/2008 : 3 000 000 €
13/12/2007 : 8 000 000 €
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Communiqués associés
Lancement d'AlterMed, un fonds capital investissement dédié aux PME en croissance

Fiche récapitulative

Date de publication
14 novembre 2007
Statut
Référence
Signé | 13/12/2007
20070209
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Altermed
Viveris Management
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 11 million or 25% of the total commitments in any of the targeted compartments, whichever is lower.
The target size of AlterMed Maghreb is expected to be EUR 25 million, and EUR 30 million for AlterMed APEF.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed operation consists in an equity participation under EC MEDA II risk capital resources in two compartments of AlterMed: AlterMed Maghreb investing primarily in Morocco; and AlterMed Alternative Private Equity Fund (APEF) investing primarily in Tunisia.

The two compartments in which the Bank intends to invest display innovative features. AlterMed Maghreb will target primarily leveraged buy-outs (LBOs), thereby supporting a niche not fully covered by other funds in Morocco. AlterMed APEF will support companies to be listed in the Tunisian alternative market, an initiative expected to be implemented by the end of 2007 and strongly supported by the Tunisian government as an opportunity to substantially increase the capitalisation of the stock market, still in its infancy stage.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Not applicable

Not applicable

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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