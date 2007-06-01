TAV V - Linea Milano-Napoli (TEN)

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Fiche récapitulative
The project concerns the completion of the Milan-Naples high speed / high capacity rail line, including also the relevant connections to the existing conventional rail network. The project forms a part of the overall TAV programme (the “TAV Line”) to construct a high speed / high capacity rail network in Italy (to be eventually connected with the existing high speed networks in France and Germany). The TAV Line includes, in addition to the Milan-Naples rail section, the Turin-Milan section and new dedicated high speed train junctions / stations in the main cities crossed by the Line (Turin, Milan, Bologna, Florence, Rome and Naples).
The high speed / high capacity rail connection between the cities of Milan and Naples will (i) provide users (passengers and goods) on the most densely populated and travelled transport North-South axis in Italy (lying on TEN corridor n. 1) with a high-performance rail transport alternative (as road transport options are close to saturation); and (ii) improve connections among Italian metropolitan areas and accessibility of these areas to European destinations.
The project will help to sustain environmentally friendly passenger and freight transportation through a congested corridor, which is of crucial importance for the Italian economy. All the environmental statutory approvals are in place for all aspects of the project.
The procedures used for awarding the works and services contracts are considered to be in accordance with the rules in force at the time the contracts were signed, and thus are considered acceptable by the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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