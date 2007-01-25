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ROTTERDAM PORT SECOND MAASVLAKTE-TEN

Signature(s)

Montant
900 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 900 000 000 €
Transports : 900 000 000 €
Date(s) de signature
10/01/2008 : 100 000 000 €
18/10/2010 : 250 000 000 €
10/05/2012 : 250 000 000 €
9/10/2009 : 300 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 juin 2007
Statut
Référence
Signé | 10/01/2008
20070125
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Rotterdam Port Second Maasvlakte-TEN
Havenbedrijf Rotterdam Ir. T. Menssen MBA CFO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Around EUR 900 million.
Estimated at some EUR 2160 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of the external maritime defence works, land reclamation and the internal basic infrastructure of an extension to the Port of Rotterdam in the North Sea, forming part of the so called Delta Plan.

The project will expand the capacity of the Port of Rotterdam to accommodate future growth mainly in container and chemicals traffic. The premises are situated in deep water, which will greatly benefit these sectors. Rotterdam port is the main import/export gateway for industries near the river Rhine. Therefore the project will improve transport links within the EU and between the EU and third countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Directive 85/337/EEC (as amended) and a full EIA process has been initiated. Extensive environmental impact studies have wholly been carried out and a non-technical summary (NTS) is available at www.portofrotterdam.com . Extensive compensation measures have been identified and approved by the European Commission. At present the promoter is launching the public consultation enquiries and expects the full process to be completed by end of February 2008.

In accordance with Directive 2004/17/EC the promoter is subject to EU tendering rules and follows open tendering procedures.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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