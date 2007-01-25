Rotterdam Port Second Maasvlakte-TEN

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project consists of the construction of the external maritime defence works, land reclamation and the internal basic infrastructure of an extension to the Port of Rotterdam in the North Sea, forming part of the so called Delta Plan.
The project will expand the capacity of the Port of Rotterdam to accommodate future growth mainly in container and chemicals traffic. The premises are situated in deep water, which will greatly benefit these sectors. Rotterdam port is the main import/export gateway for industries near the river Rhine. Therefore the project will improve transport links within the EU and between the EU and third countries.
The project falls under Annex I of the Directive 85/337/EEC (as amended) and a full EIA process has been initiated. Extensive environmental impact studies have wholly been carried out and a non-technical summary (NTS) is available at www.portofrotterdam.com . Extensive compensation measures have been identified and approved by the European Commission. At present the promoter is launching the public consultation enquiries and expects the full process to be completed by end of February 2008.
In accordance with Directive 2004/17/EC the promoter is subject to EU tendering rules and follows open tendering procedures.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Vidéos
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.