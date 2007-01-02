M80 Motorway PPP

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Fiche récapitulative
Upgrading of the only non-motorway section of the Glasgow to Stirling trunk road between Stepps and Haggs (18 km) to motorway standard. The link forms part of the TEN-Transport network in Scotland.
The project is designed to meet the five operational objectives of the promoter namely, to enhance the environment, safety, the economy, regional integration and accessibility.
The proposed project falls within Annex I of the EU Directive 97/11/EC and 2003/35/EC on environmental assessment as applied through the Environmental Impact Assessment (Scotland) Regulations 1999. Accordingly, an Environmental Statement (ES) plus related Draft Orders and a Non Technical Summary were made public in November/December 2004. The preparation of these documents was accompanied by extensive public consultation as required under the regulations. As a result of certain public objections to the Draft Orders that were not withdrawn by the complainants, a public local inquiry was held in October 2005. The recommendations of the inquiry and the Minister’s decision to overrule the objections and go ahead with the project as planned were made public in July 2006.
Procurement of the PPP company will be conducted in accordance with the Public Contracts (Scotland) Regulations 2006 using the restricted procedure after open tender. The promoter issued an OJEU advertisement in September 2006 and has recently announced the short-list of three bidders.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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