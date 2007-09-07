Fortum CHP and E-Metering

Fiche récapitulative
The project consists of three components. Two of them aim to replace aging power and heat production capacities by modern, combined heat and power (CHP) or co-generation plants: (i) Construction of a combined-heat and power (CHP) plant in Poland; (ii) construction of a natural-gas fired CCGT plant co-generating power and heat in Finland; and (iii) implementation of a digital remote metering infrastructure on the low voltage level in Sweden.
In line with the EU Action Plan for Energy Efficiency, the project aims to expand the utilisation of combined heat and power plants in Europe, and to support climate change initiatives by promoting efficient generating technologies as well as the use of biomass. The introduction of digital metering is expected to contribute to the development of a harmonised pan-Nordic electricity retail market through automatic meter management (AMM) standardisation.
By virtue of their technical characteristics, the co-generation units are subject to an EIA in line with 97/11, Annex I (CCGT) and Annex II (CHP), respectively. Any adverse environmental impact of the digital remote metering infrastructure is expected to be minimal.
The promoter regularly publishes contract notices in the EU Official Journal under the applicable Directives, indicating that the procedures applied appear to follow the requirements. Full details of the followed procurement procedures will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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