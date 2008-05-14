Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

REGIONE CALABRIA CONVERGENZA 2007-2013

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 400 000 000 €
Télécom : 3 640 000 €
Eau, assainissement : 40 000 000 €
Transports : 48 360 000 €
Infrastructure composite : 308 000 000 €
Date(s) de signature
14/11/2008 : 3 640 000 €
14/11/2008 : 40 000 000 €
14/11/2008 : 48 360 000 €
14/11/2008 : 308 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Italie: La BEI alloue 400 millions d'euros pour le développement de la Calabre
Related sub-project
URBAN SUSTAINABLE MOBILITY COSENZA

Fiche récapitulative

Date de publication
14 mai 2008
Statut
Référence
Signé | 14/11/2008
20070029
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Regione Calabria Convergenza 2007-2013
Regione Calabria
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 million
EUR 3.86 billion
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of EU supported Operational Programmes 2007-2013 under the Convergence objective in Regione Calabria

The Project comprises two Operational Programmes prepared by the Regione Calabria for the European Regional Development Fund and European Social Fund in the 2007-2013 programming period. The investment strategy will focus mainly on support of the sectors: human capital and services, transport, research, technological development, innovations and entrepreneurship, water and environmental protection.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project, being a multi-sector multi-scheme operation classified as Framework Loan/Structural Programme Lending and, depending on its final scope, may have a number of effects on the environment, including energy efficiency and savings, efficiency in water use and waste waster management, improved waste treatment, rehabilitation of contaminated sites as well as environmental sustainability of the development policies in the future. The Bank will require from the promoter to act according to the provisions of the relevant EU directives, including SEA, EIA, Habitats and Birds Directives.

The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC) including publication of contract notices in EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with investment costs below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Projets associés
Related sub-project
URBAN SUSTAINABLE MOBILITY COSENZA
Autres liens
Communiqués associés
Italie: La BEI alloue 400 millions d'euros pour le développement de la Calabre

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Italie: La BEI alloue 400 millions d'euros pour le développement de la Calabre
Autres liens
Related sub-project
URBAN SUSTAINABLE MOBILITY COSENZA

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes